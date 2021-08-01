Türkiye'den Yunanistan'a nota
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Türkiye'den Yunanistan'a nota

Türkiye'den Yunanistan'a nota
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ANKARA (İHA) – Yunan tarafından sivil giyimli şahıslarca ateş açılması sonucunda Edirne'de bir vatandaşın vefat etmesiyle sonuçlanan olayla ilgili olarak Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'na nota verildi.

ANKARA (İHA) – Yunan tarafından sivil giyimli şahıslarca ateş açılması sonucunda Edirne'de bir vatandaşın vefat etmesiyle sonuçlanan olayla ilgili olarak Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'na nota verildi.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'na, Edirne'de bir vatandaşın Yunanistan tarafından ateş açılması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili nota verildi. Ayrıca Maslahatgüzara, bu olayın soruşturularak sonucu hakkında bilgi verilmesinin, katil veya katillerin yakalanarak cezalandırılmasının, tekrarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasının söylendiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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