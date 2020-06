Yunan tarafından can salıyla Türk sularına itilen göçmenler kurtarıldı İZMİR'in Foça ilçesinde, Yunanistan tarafından can salıyla (üzeri kapalı şişme bot) Türk sularına gönderildiği belirtilen göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İZMİR'in Foça ilçesinde, Yunanistan tarafından can salıyla (üzeri kapalı şişme bot) Türk sularına gönderildiği belirtilen göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında 2 ayrı can salı içerisinde bir grup göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunan unsurlarınca Türk Karasularına bırakıldığı belirlenen can salları içerisindeki 36 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak kıyıya getirildi. Aynı bölgede bir süre sonra Yunan kuvvetlerince Türk sularına itilen lastik bottaki 21 göçmen daha kurtarılarak kıyıya getirildi. Her iki olayda kurtarılan 57 göçmen, kimlik tespit işlemleri sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA