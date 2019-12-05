Yunan tankerine korsan saldırısı: 19 mürettebat kaçırıldı
Nijerya açıklarında ham petrol taşıyan Yunan tankeri korsanların saldırısına uğradı.
Nijerya açıklarında ham petrol taşıyan Yunan tankeri korsanların saldırısına uğradı. 19 mürettebatın kaçırıldığı açıklandı.
Nijerya açıklarında bulunan Yunan tankerindeki 19 mürettebatın korsanlar tarafından kaçırıldığı açıklandı. Tankerin 3 Aralık'ta Bonny Adası'nın 77 deniz mili açığında saldırıya uğradığı belirtildi. Kaçırılan mürettebatın 1'inin Türk, diğerlerinin ise Hintli olduğu iddia edildi.
2 milyon varil petrol taşıyabilen Hong Kong bandıralı büyük yük tankeri Nave Constellation, Yunan nakliye şirketi Navios Tankers Management tarafından işletiliyor. - ABUJA