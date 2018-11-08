Yunan Sunucu, Türkiye'nin Yerli Silahı ŞAHİ 209'a Bakıp İç Geçirdi

Türkiye son yıllarda savunma ve askeri alanlarda önemli bir üretim faaliyetine girişti. Gerek hava gerek kara araçlarında yapılan devrim gibi hamlelerin yanı sıra teçhizat ve silah geliştirme projeleri üzerinde de çalışıyor. O projelerden biri de geleceğin silahı olan ŞAHİ-209 elektromanyetik top.

DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE'NİN ÜZERİNDE

Dünyanın sayılı ülkelerinin üretim ve geliştirme projelerini yaptığı elektromanyetik top projesi, tüm gözleri Türkiye'nin üzerine çevirdi.Yunanistan'ın Blue Sky TV kanalında yapılan bir programda Türkiye'nin askeri gücü anlatıldı.

O programın bir bölümünde de ŞAHİ-209 topu gösterildi. Şahi'nin ateşlenmeesi sırasında program sunucusu görsele uzunca bir süre dalgın dalgın bakarken görüldü.

"TÜRK ASKERİ SANAYİSİ İMRENDİRİYOR"

Yunan sunucunun bu halleri sosyal medyada binlerce kez paylaşılırken çok sayıda yorum aldı. Görsele gelen yorumların arasında en dikkat çekeni de "Yunanlar Türkiye'ye imreniyor" oldu.