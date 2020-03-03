Yunan sınırına akın eden göçmenler kim: 4 soruda mülteci krizi

03.03.2020 19:11 | Son Güncelleme: 03.03.2020 19:11

Türkiye'nin İdlib'de 36 askerinin kaybetmesinin ardından Ankara kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldı. Bunun üzerine, Türkiye'den Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce göçmen Yunanistan sınırına akın etti.



Ancak aralarında çocukların da bulunduğu göçmenler, Yunanistan'ın sert müdahalesine maruz kaldı. Kara sınırında göçmenleri gaz ve tazyikli suyla durdurmaya çalışan Yunan yetkililer, denizde de botları engelliyor. Sınırda kötü hava şartlarında bekleyen göçmenler sert müdahale nedeniyle zorlu anlar yaşıyor. Euronews.com'da Görüntüle