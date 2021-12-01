Yunan sınır muhafızları sığınmacı sandıkları çevirmeni Türkiye'ye gönderdi

Yunan sınır muhafızlarının bir çevirmeni sığınmacı sandıkları için zorla Türkiye'ye gönderdiği bildirildi.

The New York Times'ın haberinde, eylülde, Yunan sınır muhafızlarının sığınmacı sandıkları çevirmene önce saldırdığı, ardından da kendisini onlarca sığınmacı ile Türkiye sınırını geçmeye zorladığı belirtildi.

Söz konusu çevirmenin Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Birimi (FRONTEX) için çalışan ve AB'de yasal ikamet eden biri olması nedeniyle iddiaların Yunan yetkililer için sorun teşkil edebileceği vurgulanan haber de, çevirmenin iddialarına ilişkin kanıtları da yetkililere sunduğu kaydedildi.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri

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