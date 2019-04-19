Yunan Savunma Bakanı'ndan 'S-400' Yorumu

–Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi almasının Ege'de hava sahası kontrolünü tamamen değiştireceğini söyledi.

Open TV kanalına röportaj veren Bakan, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasını yakından takip ettiklerini söyledi. Apostolakis, Yunanistan'ın hava savunmasını arttırması gerektiğini; güç dengelemesi anlamında F-35'ler veya başka uçaklar edinmesi gerektiğini söyledi.

İki ülke arasında Ege Denizi'nde bir askeri kaza veya olay tehlikesine yönelik bir endişesi olmadığını söyleyen Evangelos, "Eğer hata yapmazsak böyle bir şey olmaz." diye konuştu.

Kaynak: DHA