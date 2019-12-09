Yunan savaş uçaklarının Türk savaş gemilerine kilitlendiği iddiası

09.12.2019 08:59 | Son Güncelleme: 09.12.2019 08:59

Yunanistan savunma bakanlığına ait olduğu iddia edilen görsellerde Yunan savaş jetlerinin Ege üzerinde Türk fırkateynine kilitlendiği dikkat çekti.



Yunan savunma muhabiri Yannis Nikitas tarafından paylaşılan iki ayrı fotoğrafta, Yunan savaş jeti Mirage'ın Türk savaş gemisi olduğu iddia edilen bir fırkateyne kilitlendiğini gösteriyor. Euronews.com'da Görüntüle