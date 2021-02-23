Yunan savaş uçaklarından Türk gemisine taciz
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Yunan savaş uçaklarından Türk gemisine taciz

23.02.2021 15:17 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:21
Yunan savaş uçaklarından Türk gemisine taciz

YUNANİSTAN Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, kuzey Ege'nin uluslararası sularında hidrografik alanda bilimsel ve teknik araştırmalar yapan TCG Çeşme gemisini taciz etti.

YUNANİSTAN Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, kuzey Ege'nin uluslararası sularında hidrografik alanda bilimsel ve teknik araştırmalar yapan TCG Çeşme gemisini taciz etti. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunan savaş uçaklarının 1000 metre irtifadan yaptıkları tacize yönelik gerekli karşılığın verildiğini belirtti.

TCG Çeşme araştırma gemisi, kuzey Ege'nin uluslararası sularında hidrografik alandaki bilimsel ve teknik araştırmalarına başladı. Yıllık planlı faaliyet programı kapsamında 2 Mart'a kadar kuzey Ege'de bilimsel ve teknik araştırmalarını yapacak gemi Yunanistan'a bağlı savaş uçakları tarafından taciz edildi. Yunanistan Hava Kuvvetlerine bağlı 4 F-16 uçağı Limni Adası batısında TCG Çeşme'ye yaklaştı. Savaş uçaklarından biri  TCG Çeşme'ye 2 deniz mili mesafede bir chaff fişeği atarak tacizde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunan savaş uçaklarının 1000 metre irtifadan yaptıkları tacize yönelik gerekli karşılığın verildiğini belirtti.  Isı ve radar güdümlü füzeleri kandırmak için kullanılan önleme sistemi chaff sistemi askeri uçakların çoğunda bulunuyor. Sistem pilotlar tarafından veya uçaktaki sistemler tarafından otomatik olarak fırlatılıyor.

YUNANİSTAN'DAN PROVOKATİF EYLEMLER 

Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'de sorunların uluslararası hukuk, diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümüne yönelik duruşunu korurken Yunanistan bölgede gerginliği tırmandıracak her türlü faaliyeti sürdürüyor. İstişari görüşmelerin başladığı 25 Ocak'tan bu yana Yunanistan, İskiri Adası kuzeybatısındaki uluslararası suları da kapsayan alanda 20 gemi ve çok sayıda hava unsuru ile Şimşek-21 Tatbikatı'nı gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra  10-17 Şubat 2021 tarihlerindeki denizaltı faaliyetlerine ilişkin yayınladığı Denizaltı İlanlarında (SUBDANGER-Denizaltı Tehlike Sahası) gayri askeri statüdeki Bozbaba, Semadirek,  Limni, Taşoz, Midilli, Sakız, İpsara, Ahikerya ve Sisam adalarının karasularını kapsayan sahaları ilan etti. Aynı şekilde  Ege  Denizi  ve Akdeniz'de 17  Mart-27  Nisan 2021 tarihleri arasında atışlı eğitim yapılacağına yönelik Denizaltı İlanında gayri askeri statüdeki Limni, Bozbaba, Midilli, Meis, İpsara, Sakız, Semadirek Adalarının karasularını kapsayan sahaları ilan etti. Güvenlik uzmanları da söz konusu faaliyetleri, Yunanistan'ın sorunların görüşmeler ve diyalog yoluyla çözülmesini arzulamayan, gerginlikten yana ve uzlaşmaz tavrının açık bir göstergesi olarak nitelendirmişti.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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