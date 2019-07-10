Yunan savaş gemisinde ilginç detay
- Yunan savaş gemisinde ilginç detayÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'ndan geçen Yunan savaş gemisinde ilginç bir detay dikkati çekti.
- Yunan savaş gemisinde ilginç detay
ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'ndan geçen Yunan savaş gemisinde ilginç bir detay dikkati çekti.
Yunanistan Donanması'na ait P 70 borda numaralı hızlı saldırı füze gemisi Çanakkale Boğaz'ından geçti. Ege denizine sahil güvenlik botları eşliğinde giren savaş gemisinin üzerinde bulunan rampalardaki füzeler dikkat çekti. 36 millik Çanakkale Boğazı geçişini tamamlayan savaş gemisi Marmara denizine doğru yol aldı.
Kaynak: İHA
Kısa mesafeyi duyunca çılgına dönen taksici, kadın yolcuyu indirmek istedi! Yolcu, o anları kaydetti
Trafikte saldırıya uğrayan aracın sahibi: Hamile eşim olaydan sonra yaşadığı şok nedeniyle sancılandı
Son Dakika Haberleri
13:51 PKK'lıların katlettiği çoban Abdulhakim Demir'in ağabeyi: "Bu Kürtlük davası değil, Kürt Kürt'ü...