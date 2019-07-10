Yunan savaş gemisinde ilginç detay

Yunan savaş gemisinde ilginç detay

- Yunan savaş gemisinde ilginç detayÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'ndan geçen Yunan savaş gemisinde ilginç bir detay dikkati çekti.

- Yunan savaş gemisinde ilginç detay
ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'ndan geçen Yunan savaş gemisinde ilginç bir detay dikkati çekti.
Yunanistan Donanması'na ait P 70 borda numaralı hızlı saldırı füze gemisi Çanakkale Boğaz'ından geçti. Ege denizine sahil güvenlik botları eşliğinde giren savaş gemisinin üzerinde bulunan rampalardaki füzeler dikkat çekti. 36 millik Çanakkale Boğazı geçişini tamamlayan savaş gemisi Marmara denizine doğru yol aldı.

Kaynak: İHA
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