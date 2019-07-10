Yunan savaş gemisinde ilginç detay
Çanakkale Boğazı'ndan geçen Yunan savaş gemisinde ilginç bir detay dikkati çekti.
Çanakkale Boğazı'ndan geçen Yunan savaş gemisinde ilginç bir detay dikkati çekti.
Yunanistan Donanması'na ait P 70 borda numaralı hızlı saldırı füze gemisi Çanakkale Boğaz'ından geçti. Ege Denizi'ne sahil güvenlik botları eşliğinde giren savaş gemisinin üzerinde bulunan rampalardaki füzeler dikkat çekti. 36 millik Çanakkale Boğazı geçişini tamamlayan savaş gemisi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
Kısa mesafeyi duyunca çılgına dönen taksici, kadın yolcuyu indirmek istedi! Yolcu, o anları kaydetti
Son Dakika Haberleri
11:39 Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu'ndaki darbe girişimine ilişkin davada 8 sanık ağırlaştırılmış...