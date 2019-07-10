Yunan savaş gemisinde ilginç detay

Yunan savaş gemisinde ilginç detay

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Yunan savaş gemisinde ilginç bir detay dikkati çekti.

Yunan savaş gemisinde ilginç detay

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Yunan savaş gemisinde ilginç bir detay dikkati çekti.

Yunanistan Donanması'na ait P 70 borda numaralı hızlı saldırı füze gemisi Çanakkale Boğaz'ından geçti. Ege Denizi'ne sahil güvenlik botları eşliğinde giren savaş gemisinin üzerinde bulunan rampalardaki füzeler dikkat çekti. 36 millik Çanakkale Boğazı geçişini tamamlayan savaş gemisi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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