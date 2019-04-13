Yunan Savaş Gemisi Boğaz'dan Geçti

Yunanistan Donanması'na ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Yunanistan Donanması'na ait P 71 Borda numaralı hızlı saldırı füze gemisi HS Ritsos, 7 gün önce Karadeniz'e geçmişti. Savaş gemisi bugün saat 07.00 sıralarında tekrar İstanbul Boğazı'na girdi. Yaklaşık 1 saatte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde yunan askerlerinin olduğu görüldü. Geminin Boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı sahil güvenlik botu eşlik etti. Geminin arka bölümünde çok sayıda ağır silah ve füzelerin olduğu görülürken savaş gemisi yaklaşık 1.5 saatte Boğaz geçişini tamamlayıp Marmara Denizi'ne açıldı.

Kaynak: DHA