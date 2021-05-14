Yunan sanatçı Nemer, Filistin'e destek için grafiti yaptı
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Yunan sanatçı Nemer, Filistin'e destek için grafiti yaptı

Anadolu Ajansı / Ayhan Mehmet - Haberler | Güncel

Yunan fotoğraf ve grafiti sanatçısı Nemer, Filistin'e destek için başkent Atina'daki bir duvara "Özgür Filistin" yazılı grafiti yaptı.

Yunan fotoğraf ve grafiti sanatçısı Nemer, Filistin'e destek için başkent Atina'daki bir duvara "Özgür Filistin" yazılı grafiti yaptı.

Göçmen krizi gibi önemli olaylarla ilgili grafitileriyle bilinen Nemer, bu kez İsrail güçlerinin Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını ele aldı.

Nemer, Atina'daki Politeknik Üniversitesi kampüsündeki bir duvara "Özgür Filistin" yazılı grafiti yaparak, Filistin halkına desteğini gösterdi.

AA muhabirine konuşan Nemer, "Bu grafitiyi, İsrail güçlerine karşı direniş sergileyen Filistin halkına destek için yaptım." ifadesini kullandı.

Yunan sanatçı Nemer, Filistin'e destek için grafiti yaptı
Yunan sanatçı Nemer, Filistin'e destek için grafiti yaptı
Yunan sanatçı Nemer, Filistin'e destek için grafiti yaptı
Yunan sanatçı Nemer, Filistin'e destek için grafiti yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Mehmet

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