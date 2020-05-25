Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 72 sığınmacı kurtarıldı İzmir'in Foça ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan 72 sığınmacı kurtarıldı.

İzmir'in Foça ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan 72 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Aslanburnu açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına bırakılan 4 lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.

Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 34 Afganistan, 18 Kongo, 12 Afrika, 6 Gine ve 2 Pakistan uyruklu sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacılar işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA