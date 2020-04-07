Yunan Sahil Güvenlik'i can salı ile ölüme terk etti
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Çanakkale, 3. Sayfa

Yunan Sahil Güvenlik'i can salı ile ölüme terk etti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları kendi kara sularında yakaladıkları 15 düzensiz göçmeni motoru olmayan bir can salına bindirerek açık denizde kaderine terk etti.

07.04.2020 10:35 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:35
Yunan Sahil Güvenlik'i can salı ile ölüme terk etti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları kendi kara sularında yakaladıkları 15 düzensiz göçmeni motoru olmayan bir can salına bindirerek açık denizde kaderine terk etti. Düzensiz göçmenleri Türk Sahil Güvenlik'i kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Burunucu Burnu açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bildirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan motorsuz ve denizde sürüklenen bir can salı tespit edildi. Can salı içerisinde Somali uyruklu 4 erkek, 5 kadın, 6 çocuk toplam 15 düzensiz göçmen kurtarıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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