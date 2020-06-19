Yunan Sahil Güvenlik, göçmenleri açık denizde bıraktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yunan Sahil Güvenlik, göçmenleri açık denizde bıraktı

YUNAN Sahil Güvenlik ekiplerinin, düzensiz göçmenleri lastik botla açık denizde bırakarak hayatlarını tehlikeye atması görüntülendi.

Yunan Sahil Güvenlik, göçmenleri açık denizde bıraktı
19.06.2020 00:38 | Son Güncelleme: 19.06.2020 00:47

YUNAN Sahil Güvenlik ekiplerinin, düzensiz göçmenleri lastik botla açık denizde bırakarak hayatlarını tehlikeye atması görüntülendi.

Ege Denizi'nde İleryoz Adası doğusunda Yunan Sahi Güvenlik botu tarafından taşınan düzensiz göçmenlerin, hayatları tehlikeye düşürülecek şekilde lastik botla açık denizde bırakılması, kameraya yansıdı. Görüntülerde, lastik botun Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından yedeklenerek bölgeye getirilmesi yer aldı. Daha sonra düzensiz göçmenlerin, Yunan Sahil Güvenlik botundan, bu lastik bota aktarıldığı görüldü. Sahil Güvenlik botunun, aktarma işlemenin ardından göçmenleri, hayatlarını tehlikeye düşürecek şekilde lastik botla açık denizde bırakarak bölgeden ayrılması görüntüde yer aldı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Haber
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı Haber
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti Haber
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi Haber
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Haber
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek
Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda...
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Koronavirüsü fırsat bilen uyuşturucu satıcıları polisten kaçamadı
Koronavirüsü fırsat bilen uyuşturucu satıcıları polisten kaçamadı
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı
Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu
Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu
Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme 'Canavarca hisle değil' hükmü verdi
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme "Canavarca hisle değil" hükmü verdi
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti
Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti
Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu
Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Seda Sayan Hülya Avşar Mehmet Ali Erbil
Spor Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Lgs Bursa Kadın Türk Lirası
Şu an buradasınız: Yunan Sahil Güvenlik, göçmenleri açık denizde bıraktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 00:59:13. #1.14#
title