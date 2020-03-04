Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin dönmeye zorladığı düzensiz göçmenler kurtarıldı
Haberler » Güncel » Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin dönmeye zorladığı düzensiz göçmenler kurtarıldı - Haber

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin dönmeye zorladığı düzensiz göçmenler kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına "geri itilen" 2 bottaki 93 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

04.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:14
Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin dönmeye zorladığı düzensiz göçmenler kurtarıldı

'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına "geri itilen" 2 bottaki 93 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Davutlar Mahallesi açıklarından Yunanistan'a geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin bulunduğu 2 lastik bot, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itildi.

Bottakilerin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye Türk Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Ekipler, iki bottaki 74 Afganistan ve 19 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenlerden 28'inin çocuk, 10'unun kadın olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler