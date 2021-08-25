Yunan sahil güvenlik botundan Türk balıkçı teknesine taşlı taciz
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Yunan sahil güvenlik botundan Türk balıkçı teknesine taşlı taciz

Yunan sahil güvenlik botundan Türk balıkçı teknesine taşlı taciz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında avlanan ve içerisinde 5 mürettebatı bulunan Türk balıkçı teknesi, Yunan sahil güvenlik botu tarafından önce manevra yapılarak taciz edildi, ardından taş ve plastik mermilerle saldırıya uğradı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında avlanan ve içerisinde 5 mürettebatı bulunan Türk balıkçı teknesi, Yunan sahil güvenlik botu tarafından önce manevra yapılarak taciz edildi, ardından taş ve plastik mermilerle saldırıya uğradı. Saldırıda balıkçı teknesinin camları kırıldı.

İddiaya göre, olay, 3 gün önce Kuşadası açıklarında, uluslararası sulara yakın bir bölgede meydana geldi. İçerisinde 5 mürettebatı ile avlanmak için açılan Türk balıkçı teknesi, uluslararası sulara yakın bir bölgede Yunan sahil güvenlik botu tarafından taciz edildi. Balıkçı teknesinin etrafında manevra yapan ve oluşturduğu dalga ile balıkçı teknesine zor anlar yaşatan Yunan botu, uzun süre tacizini sürdürdü. Bir süre sonra ise Yunan sahil güvenlik botundan, Türk balıkçı teknesine plastik mermi ve taşlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında balıkçı teknesinin camları kırıldı. Dakikalarca süren taciz, balıkçı teknesinin Türk karasularına girmesiyle sona erdi.

Taciz anı saniye saniye kaydedildi

Yunan botunca gerçekleştirilen taciz anı, teknede bulunan Mersinli bir balıkçı tarafından cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerde, Yunan botunun taciz anı, balıkçı teknesine atılan taşlar ve camların kırılmasına ilişkin kayıtlar yer aldı. Ayrıca aynı bölgede daha önce yaşanan Yunan tacizine ilişkin görüntüler de Mersinli balıkçı tarafından sosyal medyada paylaşıldı. - MERSİN

Yunan sahil güvenlik botundan Türk balıkçı teknesine taşlı taciz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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