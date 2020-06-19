Yunan Sahil Güvenlik botlarının ölüme terk ettiği mültecileri, Türk Sahil Güvenliği kurtardı Yunan Sahil Güvenlik botlarının ölüme terk ettiği mültecileri, Türk Sahil Güvenliği kurtardı Yunan Sahil Güvenliğinin mültecileri ölüme terk ettiğine dair yeni görüntüler Yunan Sahil Güvenlik'i tarafından İleryoz Adası'nın doğusunda Türk karasularına itilerek hayatları tehlikeye atılan...

Yunan Sahil Güvenlik botlarının ölüme terk ettiği mültecileri, Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Yunan Sahil Güvenliğinin mültecileri ölüme terk ettiğine dair yeni görüntüler

ANKARA - Yunan Sahil Güvenlik'i tarafından İleryoz Adası'nın doğusunda Türk karasularına itilerek hayatları tehlikeye atılan 16 mülteciyi, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, lastik bir bot ile denize açılan 16 düzensiz göçmen, Yunan karasularına girince Yunan Sahil Güvelik botları tarafından durduruldu. Lastik botun üzerindeki motoru ve düzensiz göçmenlerin üzerindeki eşyaları el koyan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botu Türk karasularına itti. Muğla'nın Bodrum ilçesi Kargı Adası açıklarında devriye görevi yürüten Türk Sahil Güvenlik ekipleri, denizde sürüklenen bot üzerinde ve şamandıralar ile bota tutunmaya çalışan göçmenler ile karşılaştı. Lastik bot üzerinde çaresizce sürüklenen 16 kişilik göçmen grubun imdadına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.

Kaynak: İHA