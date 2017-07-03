Yunan Sahil Güvenlik Botlarının Ateş Açtığı Türk Gemisi Marmaris'e Getiriliyor
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Yunan Sahil Güvenlik Botlarının Ateş Açtığı Türk Gemisi Marmaris'e Getiriliyor

Yunan Sahil Güvenlik botlarının ateş açtığı Türk gemisi Marmaris'e getiriliyorMUĞLA - Rodos adası açıklarında Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından ateş açılan Türk bayraklı M/V ACT isimli yük gemisi Marmaris'e getiriliyor.

Yunan Sahil Güvenlik botlarının ateş açtığı Türk gemisi Marmaris'e getiriliyor

MUĞLA - Rodos adası açıklarında Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından ateş açılan Türk bayraklı M/V ACT isimli yük gemisi Marmaris'e getiriliyor.