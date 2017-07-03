Yunan Sahil Güvenlik Botlarının Ateş Açtığı Türk Gemisi Marmaris'e Getiriliyor
Yunan Sahil Güvenlik botlarının ateş açtığı Türk gemisi Marmaris'e getiriliyorMUĞLA - Rodos adası açıklarında Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından ateş açılan Türk bayraklı M/V ACT isimli yük gemisi Marmaris'e getiriliyor.
Yunan Sahil Güvenlik botlarının ateş açtığı Türk gemisi Marmaris'e getiriliyor
MUĞLA - Rodos adası açıklarında Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından ateş açılan Türk bayraklı M/V ACT isimli yük gemisi Marmaris'e getiriliyor.