Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına ittiği sığınmacılar kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan lastik bottaki 74 sığınmacı kurtarıldı.
05.08.2020 13:35 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:29
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan lastik bottaki 74 sığınmacı kurtarıldı.
Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup sığınmacı, 2 lastik botla denize açıldı.
Yunan sahil güvenlik ekiplerince tespit edilen 74 kişi, Türk kara sularına geri itildi.
Maden ve Çıplak açıklarındaki sığınmacıları belirleyen Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, bu kişileri alarak karaya çıkardı.
Kaynak: AA