Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına bıraktığı 9 sığınmacı kurtarıldı Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenliği tarafından can salına bırakılan 9 Suriyeli kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenliği tarafından can salına bırakılan 9 Suriyeli kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yardım talebi üzerine sahil güvenlik ekipleri, Tekağaç Burnu açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen can salı içerisinde kurtarılmayı bekleyen sığınmacılara ulaştı.

Türk sahil güvenlik botu, can salındaki 3'ü çocuk 9 Suriyeliyi kıyıya getirdi.

Sığınmacılar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Kaynak: AA