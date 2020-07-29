Yunan sahil güvenliğinin sığınmacılara yaptıkları pes dedirtti Ege'den ülkelerine geçmek isteyen sığınmacıları ölüme terk eden Yunan Sahil Güvenliği, son olarak yaptığı hareketle pes dedirtti.

Muğla'da iki ayrı sığınmacı olayında Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına itilen toplam 83 sığınmacı kurtarıldı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin sığınmacıların telefonlarını ve paralarını alıp korsanlığa başladığı belirtildi.

TEKNE İÇİNDE 60 SIĞINMACI KURTARILDI

Marmaris-Datça arasındaki Bozburun Yarımadası açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı sonrası bölgeye Türk Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salı içine yerleştirilen 23 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

Bu olaydan iki saat sonra yine Bozburun Yarımadası açıklarında ahşap tekne içinde sığınmacı bulunduğu ihbarı yapıldı. Türk Sahil Güvenlik ekipleri denizde sürüklenen ahşap tekne içinde bulunan 60 sığınmacıyı kurtardı.

YUNAN SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ GÖRÜNTÜ ALINMAMASI İÇİN TELEFONLARA EL KOYDU

İddiaya göre, sığınmacılar Yunan adalarına çıktıklarını, burada Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından görüntü kaydetmemeleri için cep telefonları ve paralarının alındığı, tekne çalışmayacak duruma getirildikten sonra Türk karasularına itildiği öğrenildi.

Toplam 83 sığınmacı Datça Limanı'na getirildi. 60 sığınmacının bulunduğu ahşap tekne yedeklenerek limana çekildi.