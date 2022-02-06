Yunan sahil güvenliğine direnen balıkçıya Çavuşoğlu'ndan teşekkür telefonu

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesi açıklarında, 2 arkadaşıyla uluslararası sularda avlanırken, yanlarına gelerek tekneyi batırmakla tehdit edip, bölgeden uzaklaşmalarını isteyen Yunan sahil güvenlik unsurlarına direnen İlker Özdemir (49), başta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere çok sayıda kişiden teşekkür telefonu aldığını söyledi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında, Zürafa Kayalıkları mevkisinde 31 Ocak'ta, uluslararası sularda balık avlayan İlker Özdemir ve yanındaki 2 arkadaşı, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından taciz edildi. Balıkçılar direnince Yunan sahil güvenlik ekibinin geri döndüğü bu anlar, balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülere göre; Yunan görevliler, Özdemir'den geri dönmelerini istedi. Özdemir ise uluslararası sularda bulunduğunu belirterek, Türk Sahil Güvenlik ekiplerini aradığını söyledi. Özdemir'in teknesini batırmakla tehdit eden Yunan görevlilerin 'Burası Yunan denizi. Batıracağım tekneni' sözleri üzerine Özdemir de 'Gücün yetiyorsa gel. Ben kimseden korkmuyorum. Burası uluslararası sular' diyerek karşılık verdi. Bir süre daha tacizde bulunan Yunan görevliler, ardından bölgeden ayrıldı.?

Yaşadıklarını DHA'ya anlatan balıkçı İlker Özdemir, "Sabah saatlerinde balık avlamak için denize açıldık. Her zaman olduğu gibi Zürafa Kayalığı bölgesinde avlandık fakat saat 10.00 gibi olta avcılığı yaparken, Yunan botunun geldiğini gördük. Tabii bulunduğumuz alan uluslararası sulardı. Uydu ve GPS'ten bunu belirttik. Bize doğru yanaşıp, 'Derhal sahayı terk edin' dediler. Daha önce de yaşadığımız için buradan gitmeyeceğimizi, onların gitmesi gerektiğini söyledik. Ses tonunu yükseltince, biz de aynı şekilde tepki verdik. Sonuçta biz yasal sularda avlanıyoruz. Onlar da avlanabilir, biz de ama bize 'Gidin' diyerek bağırması, bizim de onlara cevap vermemizi gerektirdi. Daha önce de birkaç sefer tacize uğradık. Silah dahi çektiler. Şimdi video paylaşım sitesinde kanalımız var. Bu kanal sayesinde kameralarımız çok donanımlı. O kameralarla bu görüntüyü ilk defa kaydettik" dedi.