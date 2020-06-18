Yunan Sahil Güvenliği yine ölüme terk etti
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Yunan Sahil Güvenliği yine ölüme terk etti

Muğla'nın Bodrum ilçesi Kargı Adası açıklarında yarı batık vaziyette kurtarılmayı bekleyen 16 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunan Sahil Güvenliği yine ölüme terk etti
18.06.2020 20:01 | Son Güncelleme: 18.06.2020 20:10

Muğla'nın Bodrum ilçesi Kargı Adası açıklarında yarı batık vaziyette kurtarılmayı bekleyen 16 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde lastik bir bot ile denize açılan lastik bot içindeki 18 düzensiz göçmen, Yunan karasularına girince Yunan Sahil Güvelik botları tarafından durduruldu. Lastik botun üzerindeki motoru ve düzensiz göçmenlerin üzerindeki eşyaları el koyan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botu Türk karasularına itti.

Sabah saatlerinde Kargı Adası açıklarında devriye görevi yürüten Türk Sahil Güvenlik ekipleri, denizde sürüklenen bot üzerinde ve şamandıralar ile bota tutunmaya çalışan düzensiz göçmenler ile karşılaştı. 18 kişilik düzensiz göçmen grubu Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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