Yunan Sahil Güvenliği ekipleri göçmenleri ölüme terk ediyor - Haberler
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Yunan Sahil Güvenliği ekipleri göçmenleri ölüme terk ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yunan Sahil Güvenliği ekipleri göçmenleri ölüme terk ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına can salı ve lastik bot içinde geri itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına can salı ve lastik bot içinde geri itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yunan Sahil Güvenliği ekiplerinin göçmenleri ölüme terk etmesi tepkiyle karşılanırken, Türk karasularına geri itilen 6 binden fazla düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları, Yunan adalarına ulaşan düzensiz göçmenleri Ege Denizi'nde adeta ölüme terk ediyor. Türk Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot veya can salı içinde Türk karasularına geri itilen 6 binden fazla düzensiz göçmeni kurtardı. Son olarak sabah saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içindeki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Öğleden sonra ise yine Marmaris açıklarında Yunanistan unsurlarınca küçücük can salına bindirilerek Türk karasularına geri itilen 11 düzensiz Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. İki ayrı geri itme olayında kurtarılan 46 düzensiz göçmen Muğla Geç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(Bekir Tosun - Güldemet Kızıl/İHA)

Yunan Sahil Güvenliği ekipleri göçmenleri ölüme terk ediyor

Yunan Sahil Güvenliği ekipleri göçmenleri ölüme terk ediyor

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Haber: Yunan Sahil Güvenliği ekipleri göçmenleri ölüme terk ediyor - Haberler
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