Yunan Sahil Güvenliği 42 düzensiz göçmeni ölüme terk etti
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Yunan Sahil Güvenliği 42 düzensiz göçmeni ölüme terk etti

Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salına bindirilerek Türk karasularına itilen 42 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunan Sahil Güvenliği 42 düzensiz göçmeni ölüme terk etti
14.09.2020 22:05 | Son Güncelleme: 14.09.2020 22:11

Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salına bindirilerek Türk karasularına itilen 42 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan adalarına çıkan düzensiz göçmenleri can salına bindirerek Türk karasularına itti. Bodrum ve Marmaris açıklarında sürüklenen 42 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sahil güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Göçmenlere su ve yiyecek dağıtıldı.

Marmaris Kadırga Burnu açıklarında da can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, can salı içerisindeki 14 düzensiz göçmeni kurtardı. Gece saatlerinde yine Marmaris ilçesi Alaca Burnu açıklarında can salı içinde tespit edilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum Karaada açıklarında yine Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca motoru çalışmaz hale getirilen lastik bot içindeki 19 düzensiz göçmen Türk karasularına itildi. 19 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak kıyıya getirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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