Yunan Sahil Güvenliği 28 göçmeni Türk karasularına itti
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Yunan Sahil Güvenliği 28 göçmeni Türk karasularına itti

08.03.2021 20:02 | Son Güncelleme: 08.03.2021 20:11
Yunan Sahil Güvenliği 28 göçmeni Türk karasularına itti

Yunanistan adalarına çıktıktan sonra Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot ve can sallarına bindirilerek Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılıyor.

Yunanistan adalarına çıktıktan sonra Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot ve can sallarına bindirilerek Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılıyor.

Marmaris Bozburun açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye bot yönlendirdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen lastik bot içindeki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris Gökçeburnu açıklarında ise lastik bot içinde bulunan 13 düzensiz göçmen kurtarılırken, düzensiz göçmenleri Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk karasularına iterek açık denizde ölüme terk ettiği ortaya çıktı. Her iki olayda toplam 28 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmalarının ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiler.

(Bekir Tosun/İHA)

Yunan Sahil Güvenliği 28 göçmeni Türk karasularına itti
Yunan Sahil Güvenliği 28 göçmeni Türk karasularına itti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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