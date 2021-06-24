Yunan rahipten mahkemede kezzaplı saldırı: 10 yaralı
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Yunan rahipten mahkemede kezzaplı saldırı: 10 yaralı

Yunan rahipten mahkemede kezzaplı saldırı: 10 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yunanistan'da kilise mahkemesinde yargılanan bir rahibin, kararın açıklanmasının ardından salonda bulunanlara kezzapla saldırması sonucu 7 piskopos, 2 avukat ve 1 muhafız yaralandı.

Yunanistan'da kilise mahkemesinde yargılanan bir rahibin, kararın açıklanmasının ardından salonda bulunanlara kezzapla saldırması sonucu 7 piskopos, 2 avukat ve 1 muhafız yaralandı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir kilise mahkemesinde, uyuşturucu meselesine karışmakla suçlanan 36 yaşındaki rahibin disiplin duruşması görüldü. Duruşmada kararın açıklanmasıyla birlikte rahip, yanında getirdiği iki şişe kezzabı salonda bulunanların üzerine fırlattı. Yunan polisi, kezzaplı saldırıda 7 piskopos, 2 avukat ve 1 muhafızın yaralandığını açıkladı. Üç piskoposun, özellikle yüzlerinde oluşan yanıklar nedeniyle hastanede tedavi altında olduğu aktarıldı. Yunanistan Sağlık Bakanı Vassilis Kikilias, yaralıları hastanede ziyaret ederek birinin ameliyat için farklı bir hastaneye nakledileceğini kaydetti.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ise saldırıyı kınarken, Başbakan Kyriakos Miçotakis de Yunanistan Ortodoks Kilisesi lideri, Atina ve Yunanistan Başpiskoposu Ieronymosile ile görüştü. Saldırı nedeniyle "çok üzgün" olduğunu ifade eden Miçotakis, "devletin mağdurların hızlı iyileşmesi için mümkün olan tüm tıbbi yardımı sunacağına" dair söz verdi.

Yunan basınına göre kiliseden atılma riskiyle karşı karşıya olan rahip, uyuşturucu kaçakçılığına karışmakla suçlanıyor. Piskoposların, Haziran 2018'de 1.8 gram kokain bulundurduğu iddia edildikten sonra rahibin görevden alınmasını görüşmek üzere toplandıkları belirtildi. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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