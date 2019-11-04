Yunan polisi TIR'daki soğutucuda 41 kaçak göçmen yakaladı

04.11.2019 16:57

Yunan polisi ülkenin kuzeyindeki otoyolda soğutuculu bir TIR'da saklanan 41 göçmen buldu. Polis yetkilileri göçmenlerin büyük kısmının Afgan olduğunu açıklarken soğutma sisteminin açık olmadığı tespit edildi. Göçmenler arasında yaralı bulunmuyor.



Polis, ülkenin kuzeyindeki İskeçe kentine yakın bir yerde otoyolda düzenli kontrolde bir TIR'ı durdurdu. Kaçak göçmenlerin tespit edilmesi üzerine şoför tutuklanırken göçmenler kimlik tespiti için polis merkezine götürüldü. Euronews.com'da Görüntüle