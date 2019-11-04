Yunan polisi TIR'daki soğutucuda 41 kaçak göçmen yakaladı
Yunan polisi ülkenin kuzeyindeki otoyolda soğutmalı bir TIR’da sakalanan 41 canlı kaçak göçmen buldu.
Yunan polisi ülkenin kuzeyindeki otoyolda soğutuculu bir TIR'da saklanan 41 göçmen buldu. Polis yetkilileri göçmenlerin büyük kısmının Afgan olduğunu açıklarken soğutma sisteminin açık olmadığı tespit edildi. Göçmenler arasında yaralı bulunmuyor.
Polis, ülkenin kuzeyindeki İskeçe kentine yakın bir yerde otoyolda düzenli kontrolde bir TIR'ı durdurdu. Kaçak göçmenlerin tespit edilmesi üzerine şoför tutuklanırken göçmenler kimlik tespiti için polis merkezine götürüldü. Euronews.com'da Görüntüle