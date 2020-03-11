Yunan polisi Pazarkule'de sığınmacılara sapanla müdahale etti Sığınmacılardan detaylar Yunan güvenlik güçlerinin gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etmesi Yunan güvenlik güçlerinin sığınmacılara sapanla müdahale etmesi EDİRNE - Yunan polisi Pazarkule'de sığınmacılara sapanla müdahale etti.

Sığınmacılardan detaylar Yunan güvenlik güçlerinin gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etmesi Yunan güvenlik güçlerinin sığınmacılara sapanla müdahale etmesi EDİRNE - Yunan polisi Pazarkule'de sığınmacılara sapanla müdahale etti. Kaynak: AA Haberin Videosu: Yunan polisi Pazarkule'de sığınmacılara sapanla müdahale etti