: Yunan polisi Kastanies Sınır Kapısı'nda güvenlik önlemlerini arttırıyor

03.03.2020 11:45 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:46

Yunanistan, Kastanies Sınır Kapısı'nda güvenlik önlemlerini arttırıyor.

Türkiye'den Avrupa'ya gitmek isteyen Suriyelilerin, Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki yoğunluğu devam ediyor. Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçen göçmenlerin tampon bölgede bekleyişi devam ederken, bazı göçmenlerin de Yunanistan'ın içlerine doğru ilerleyişi sürüyor. Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısında Yunan tarafında bulunan Kastanies Sınır Kapısı'nda ise yunan polisinin güvenlik önlemleri artıyor. Sınır ve sınır çevresinde geniş güvenlik önlemleri kapsamında takviye asker yönlendirildi. Çok sayıda askeri ve tel örgüleri taşıyan araçların da sınıra doğru hareket ettiği görüldü.

(Cengiz Bodur/İHA)

Kaynak: İHA

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