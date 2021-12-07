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Yunan polis kız arkadaşıyla askeri yasak bölgede yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yunan polis kız arkadaşıyla askeri yasak bölgede yakalandı Edirne'ye kız arkadaşıyla gelen Yunan Polis, askeri yasak bölgede yakalandı.

EDİRNE (İHA) - Yunan polis kız arkadaşıyla askeri yasak bölgede yakalandı

EDİRNE - Edirne'ye kız arkadaşıyla gelen Yunan Polis, askeri yasak bölgede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre özel aracıyla Edirne'ye kız arkadaşıyla gelen Valasoudis Manolis isimli Yunan polis, kenti bir süre gezdikten sonra Doyran Köyündeki sınırda askeri bölgeye girdi. Askeri bölgede 2 kişinin olduğunu fark eden askeri birlikler, her iki şahsı da gözaltına alındı. Her iki şahıs jandarmaya teslim edildi.

Yunan Polis ve kız jandarmadaki sorgulamalarının ardından Edirne Adliyesine sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Her iki şahsın cep telefonları ve dijital materyalleri de incelemeye alındı.

Yunan Polis ve kız jandarmadaki sorgulamalarının ardından Edirne Adliyesine sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Her iki şahsın cep telefonları ve dijital materyalleri de incelemeye alındı. Adliyede mahkemeye çıkarılan her iki şahıs salıverildi.

Yunan polis kız arkadaşıyla askeri yasak bölgede yakalandı

Yunan polis kız arkadaşıyla askeri yasak bölgede yakalandı

Yunan polis kız arkadaşıyla askeri yasak bölgede yakalandı

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İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Son Dakika Haberleri

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