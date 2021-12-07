Son dakika haberleri | Yunan polis ile kız arkadaşı navigasyon mağduru

EDİRNE (İHA) - Edirne'ye kız arkadaşıyla gelen Yunan polis, askeri yasak bölgede yakalanması üzerine adliyeye sevk edilmiş, çift yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı. Çift ifadelerinde, Edirne'ye gezmeye geldiklerini ve navigasyonun yanlış götürmesi sebebiyle askeri yasak bölgeye girdiklerini, havanın karardığı için tabelaları görmediklerini öne sürdü.

Dün Yunanistan'dan Edirne'ye gezmeye gelen Yunanistan'ın Dedeağaç Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan trafik polisi Valasoudis Manolis ve kız arkadaşı Aheni Aohna, alışveriş yaptıktan sonra İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak üzere yola çıktılar. Çift sınıra yakın Doyran köyünde askeri yasak bölgeye girdikleri sebebiyle gözaltına alınmıştı. Jandarmada işlemleri tamamlanan çift adliyeye sevk edildi. Adliyede çıkarıldıkları mahkemece çift, yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Navigasyonla gitmişler

Yunan polis Valasoudis Manolis'un ifadesine göre, Yunanistan'dan Edirne'ye gezmek için geldiklerini ve kız arkadaşıyla bir süre kafede oturduktan sonra havanın kararmasıyla telefonunda bulunan navigasyon ile yola çıktıklarını ifade ederek, "Hava karardığı için Yunanistan'a dönecektik, telefonumda bulunan navigasyona yazarak yola çıktık. Çalıştığım ve yaşadığım yer İpsala Sınır Kapısı'na daha yakın olduğu için buradan çıkış yapacaktık, bu sebeple navigasyona yazarak Keşan'a doğru yola çıktık. Navigasyonun bizi götürdüğü şekilde devam ettik. Bir süre sonra hava tamamen kararmıştı, toprak bir yolda ilerlediğim esnada önüme askerler çıktılar ve bizi durdurdular, benden ve kız arkadaşımdan pasaport istediler. Bizi durdurdukları yerde araçtan indirdiler, benimle birlikte biraz ilerleyerek uzakta bulunan kırmızı renkli tabelaya fener tutarak gösterip, askeri yasak bölge olduğunu söylediler, ancak ben askeri yasak bölgeye girdiğime dair herhangi bir tabela görmediğim için ve gösterdikleri tabela uzakta olduğu için askeri yasak bölgeye girdiğimi düşünmüyorum, çünkü tabeladan önce durmuştuk" dedi.

"Navigasyon yanlış yere götürdü"

Yunan polis Manolis'un kız arkadaşı Aheni Aohna ise navigasyonun yanlış götürmesinden dolayı askeri yasak bölgeye girdiklerini, havanın kararmasıyla da tabelaları görmediklerini öne sürdü.

Çiftin avukatı Selin Özel, müvekkillerinin hile ve gizli bir şekilde ülkeye girmediklerini belirterek, "Şüphelinin kız arkadaşıyla birlikte yakalandığı Türkiye'ye yasal yollardan sınır kapısından girdikleri kendilerine ait özel araç ile yakalandıkları, sınır çizgisini belirleyebilecek uyarı levhalarının havanın karanlık olması sebebiyle görünemeyecek durumda olduğu hususları dikkate alındığında atılı suçun yasal unsuru olan hile ve gizlice eylemin gerçekleştirilmesi şartları olayımızda bulunmamaktadır. Bu nedenle atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından ve şüphelinin suç işleme kasti bulunmadığından serbest bırakılmasına karar verilmesi talep ediyorum" ifadelerini kullandı. - EDİRNE