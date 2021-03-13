Yunan parlamentosu, Atina'daki polis şiddetini tartıştı
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Yunan parlamentosu, Atina'daki polis şiddetini tartıştı

13.03.2021 00:58 | Son Güncelleme: 13.03.2021 01:05
Yunan parlamentosu, Atina'daki polis şiddetini tartıştı

Yunan parlamentosu, Atina'da polis şiddetinin arttığını savunan muhalefetin çağrısı üzerine toplandı.

Yunan parlamentosu, Atina'da polis şiddetinin arttığını savunan muhalefetin çağrısı üzerine toplandı.

Yunan parlamentosu, ülke genelinde polis şiddetinin giderek artmasının ardından muhalefetin çağrısı üzerine sabah saatlerinde toplandı. Zaman zaman sert tartışmaların yaşandığı Yunan Parlamentosunun toplanmasını isteyen eski Başbakan ve ana muhalefet partisi SYRIZA lideri Alexis Çipras, son dönemde eylemcilere yönelik polis şiddetinin artması konusunda hükümete yüklendi. Çipras, Yunan toplumunun en kritik anında gerilim ve toplumsal bölünmeyi siyasi strateji olarak hedef almakla suçladı. Eski Başbakan Çipras, "Güvenlik sözü verdiniz, ama sosyal hayatın her alanında kasvetli bir güvensizlik rejimi kurdunuz" ifadesini kullandı. Yunan vatandaşlarının evlerinden çıkmaya korkar hale geldiklerini aktaran Çipras, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in muhalefeti hedef aldığını sözlerine ekledi.

Çipras'ın ardından söz alan Başbakan Miçotakis muhalefetin siyasetinin terörizm destekçilerine sempatiye ve bölücülüğe dayandığını dile getirdi. Muhalefetin miting çağrılarında bulunarak korona virüsün yayılma riskini arttırdığını açıklayan Miçotakis, muhalefetin mitinglerle hükümetin başarılı ile sürdürdüğü korona virüs salgını ile mücadelesin baltaladığını dile getirdi. Yunan Başbakan, "Yunan halkı, kimin birlik kavramına katkı sağladığını ve kimin ise sosyal gerilimi kışkırttığını anlıyor" diyerek salgın ile mücadeleyi ve ülke ekonomisini Avrupa ortalamasından daha iyi bir seviyeye çıkardıklarını aktardı. Yunan polisinin verilerine dayanarak 11 milyondan fazla kontrolün sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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