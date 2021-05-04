Yunan ordusunun karargah olarak kullandığı tarihi konak yıkılmak üzere

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, Yunan ordusunun işgal sırasında karargah olarak kullandığı 130 yıllık 2 katlı Paltaoğlu Konağı, bakımsızlıktan dolayı yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, Yunan ordusunun işgal sırasında karargah olarak kullandığı 130 yıllık 2 katlı Paltaoğlu Konağı, bakımsızlıktan dolayı yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Konağın 100'den fazla hissedarı adına, yapının restore edilip, turizme kazandırılması için kurumlara başvuru yapıldığı belirtildi.

İğdir Mahallesi'nde Hacı İsmail Ağa tarafından 1890 yılında yapıldığı sanılan Paltaoğlu Konağı, yöreye ait Türk mimari yapısıyla dikkat çekiyor. İki ayrı bölümden oluşan ve bir bölümü yıkılmak üzere olan konak, 2001 yılında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı olarak tescil edildi. Yunan ordusunun 1921 yılında bölgeyi işgal etmesinin ardından karargah olarak bir süre kullandığı 2 katlı kerpiçten yapılma konak, bugün bakımsızlıktan dolayı tamamen yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İğdir Mahalle Muhtarı Saadettin Özel ve konağın 100'den fazla hissedarı, yıllara meydan okuyan tarihi konağın restore edilip, turizme kazandırılmasını istiyor. Muhtar Özel, Büyükşehir Belediyesi ve Müze Müdürlüğü'ne konağı devlete hibe etmek için dilekçe verdiklerini, incelemenin sürdüğünü söyledi.

Paltaoğlu Konağa hissedarlarından Alaattin Paltaoğlu, tüm hissedarların konağın bağışlanmasını istediğini belirterek, "Dedemin yaptırdığı konağın 130 yıldan fazla geçmişi var. Bakımsızlıktan dolayı bu hale geldi. Konakta yaşayan dedem, Yunan ordusu bu bölgeyi işgal edince gitmişler. İşgalin sona ermesinin ardından geri dönmüş ve bir süre daha burada yaşamış. Biz bütün hissedarlar olarak bu konağın restore edilmesi için devletimize hibe etmeye karar verdik. İmzaları topladık ve gerekli kurumlara verdik. Restore edilip, dedemizin ismi verilse buranın yaşamasını istiyoruz" dedi. 'KONAK MAHALLEMİZİN SEMBOLÜ'

İğdir Mahalle Muhtarı Saadettin Özel, konağın tarihi bir geçmişi olduğunu ve ayakta kalmasını istediklerini ifade ederek, "Yunan ordusu bu bölgeyi işgal edince bu konağı da karargah olarak kullanmış. Konağı yaptıran Hacı İsmail Ağa, işgal nedeniyle ailesiyle burayı terk edip, Başmakcı'ya göç ediyor. Hatta konağı terk etmeden önce ahır olarak kullanılan bodrum kata bir teneke altın gömmüş. Yunanlılar burayı karargah olarak kullanırken, atları da bodrum kata koymuşlar. Teneke ortaya çıkmış ama içine bakmamışlar. Yunan ordusunun işgalinden sonra konağına geri dönen İsmail Ağa, sakladığı bir teneke altını tekrar bulunca, onunla cami yaptırıyor. Cami hala ayakta ve ibadet ediliyor. Bu konak bizim mahallemiz sembolüdür. Konağın tüm hissedarları hibe edilmesi için imza verdi. Bizde gerekli kurumlara başvurumuzu yaptık. Restore edilirse bu tarih yok olmaktan kurtulacaktır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN