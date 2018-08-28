Yunan Mülteci Kampında Bulunan Göçmenler: Burası Suriye'deki Savaşın Daha Çirkin Hali

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria Mülteci Kampı'nda şiddetin ölümcül boyutlara ulaştığı, bazıları henüz 10 yaşlarında çocukların intihar teşebbüsünde bulunduğu öğrenildi. Kamptaki durumuanlatan göçmenler, ''Burası Suriye'deki savaşa, hatta onun daha çirkin haline benziyor.'' dedi.

''HER AN ÇOCUKLARIMIZI ALIP KAÇMAYA HAZIRIZ''

Kampta bulunan Afganistanlı Sara Khan, "Her an, günün 24 saati çocuklarımızı alıp kaçmaya hazır durumdayız. Buradaki şiddet nedeniyle çocuklarımız uyuyamıyor" dedi. Khan, ailesinin kampta tüm gününü yemek sırasında geçirdiğini, kavga çıkacak korkusuyla da geceleri alarmda olduklarını söyledi.

70 KİŞİYE TEK TUVALET

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), kampta her tuvalet başına 70 mültecinin düştüğünü ve her yerin arıtılmamış pis su koktuğunu açıkladı. MSF, 3 bin kişilik Moria Mülteci Kampı'nda şu anda 8 bin göçmenin olduğunu söyledi. Kampta, bir çadır evde 17 kişi kalıyor, dört aile bir çadır bezinin altında yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

3 BİN KİŞİLİK KAMPTA 8 BİN KİŞİ

Mayıs ayında Arap ve Kürtler arasındaki gerginliğin büyümesi sonucu yüzlerce Kürt kamptan kaçmıştı. Kampı terk eden göçmenlerden biri olan Ali, kamptaki durumu anlattı.

Kampı terk edenler arasında bulunan Ali, "Ailemle beraber buraya geldiğimde, şimdiden ırkçılık ve etnik ayrımcılığın kol gezdiğini gördüm. Sünni, Şii, Kürt, Arap ya da Afgan, fark etmiyordu. Burası Suriye'deki savaşa, hatta onun daha çirkin haline benziyor. Tecavüz, cinsel taciz olayları duyuyoruz.'' diye konuştu.