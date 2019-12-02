Yunan muhabirin 'ünlü olmak isteyen domuzla' imtihanı
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Yunan muhabirin 'ünlü olmak isteyen domuzla' imtihanı

Canlı yayın sırasında peşine takılan domuz Yunan muhabire zor anlar yaşattı

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
Yunan muhabirin 'ünlü olmak isteyen domuzla' imtihanı

Canlı yayın sırasında peşine takılan çiftlik domuzu, Yunan muhabire zor anlar yaşattı.


Yunanistan'daki aşırı yağışlardan etkilenen Kineta bölgesinden son durumu bildirmek üzere kameranın karşısına geçen Yunan muhabir Lazos Mantikos'un, yayında bir konuğu olacağını kendisi de bilmiyordu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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