Yunan muhabirin 'ünlü olmak isteyen domuzla' imtihanı

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10

Canlı yayın sırasında peşine takılan çiftlik domuzu, Yunan muhabire zor anlar yaşattı.



Yunanistan'daki aşırı yağışlardan etkilenen Kineta bölgesinden son durumu bildirmek üzere kameranın karşısına geçen Yunan muhabir Lazos Mantikos'un, yayında bir son dakika konuğu olacağını kendisi de bilmiyordu. Euronews.com'da Görüntüle