Yunan milyarder 58 milyon dolarla 'ABD tarihinin en yüksek cinsel taciz tazminatını' ödeyecek

03.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:12

Yunan milyarder Alkiviades "Alki" David, Los Angeles'taki ofisinde bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle 58 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. Bu rakam ABD'de böyle bir suç için ödenen en büyük meblağ olarak kayıtlara geçti.



Savcı Gloria Allred, jürinin David'e ofisinde çalışan Mahim Khan adlı kadına yaptıkları sebebiyle taciz olaylarında verilen en üst tazminat cezası olan 50 milyon dolar ödemesine hükmettiğini söyledi. Geçen haftaki davada jüri David'in aynı kadına 8.25 milyon daha dolar ödemesini kararlaştırmıştı. Euronews.com'da Görüntüle