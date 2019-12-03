Yunan milyarder 58 milyon dolarla 'ABD tarihinin en yüksek cinsel taciz tazminatını' ödeyecek
Haberler » Dünya » Yunan milyarder 58 milyon dolarla 'ABD tarihinin en yüksek cinsel taciz tazminatını' ödeyecek - Haber

Yunan milyarder 58 milyon dolarla 'ABD tarihinin en yüksek cinsel taciz tazminatını' ödeyecek

Yunan milyarder Alkiviades "Alki" David, Los Angeles'taki ofisinde bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle 58 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. Bu rakam ABD'de böyle bir suç için ödenen en büyük meblağ olarak kayıtlara geçti

03.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:12
Yunan milyarder 58 milyon dolarla 'ABD tarihinin en yüksek cinsel taciz tazminatını' ödeyecek

Yunan milyarder Alkiviades "Alki" David, 'taki ofisinde bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle 58 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. Bu rakam ABD'de böyle bir suç için ödenen en büyük meblağ olarak kayıtlara geçti.


Savcı Gloria Allred, jürinin David'e ofisinde çalışan Mahim Khan adlı kadına yaptıkları sebebiyle taciz olaylarında verilen en üst tazminat cezası olan 50 milyon dolar ödemesine hükmettiğini söyledi. Geçen haftaki davada jüri David'in aynı kadına 8.25 milyon daha dolar ödemesini kararlaştırmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler