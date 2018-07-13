Yunan Milletvekili: "Dhkp-C Li Teröristleri Türkiye'ye İade Etmeliyiz"

Yunanistan eski Dışişleri Bakanı ve Yeni Demokrasi Partisi milletvekili Dora Bakoyani, Skai TV'de canlı yayında yaptığı açıklamada Aralık ayı başında DHKP-C li teröristlerin Yunanistan tarafından iade edilmemesini eleştirdi.

Yunanistan mahkemesi, başkent Atina'da Kasım ayında yakalanarak tutuklanan terör örgütü DHKP-C üyesi 9 teröristin Türkiye'ye iadesini reddetmiş, sadece Türkiye'de değil Yunanlar da tepki göstermişti. Yunanistan eski Dışişleri Bakanı ve Yeni Demokrasi Partisi milletvekili Dora Bakoyani, Skai TV'de canlı yayında yaptığı açıklamada Kasım ayında DHKP-C li teröristlerin Yunanistan tarafından iade edilmemesini eleştirdi. Yunan hükumetinin tek başına adım atmasının yanlış olduğunu söyleyen Dora Bakoyani, Türkiye Cumhurbaşkanını öldürmek isteyen teröristlerin iade edilmemesinin büyük hata olduğunu söyledi. Türkiye'de tutukluluğu devam eden 2 Yunan askeriyle pazarlık konusu yapmamaları gerektiğini söyleyen Bakoyani, "Kendine saygı duyan bir ülke kendisinde yuvalanmış teröristleri iade etmesi gerekir. Uluslararası hukukta ve terörizme karşı mücadelede hep beraberiz ve bu yapılmalıydı" dedi. - ATİNA