Yunan medyası Hafter'in Atina'ya geleceğini iddia etti
Yunan medyasında çıkan haberlere göre darbeci general Halife Hafter'in Atina'ya geleceği iddia edildi.
16.01.2020 21:26 | Son Güncelleme: 16.01.2020 21:31
Yunan medyasında çıkan haberlere göre darbeci general Halife Hafter'in Atina'ya geleceği iddia edildi.
Yunan medyası, darbeci general Halife Hafter'in Berlin Konferansı öncesi görüşmelerde bulunmak üzere, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geleceğini öne sürdü. Hafter'in yarın Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşme gerçekleştirmesi beklendiği ifade edildi. - ATİNA
Kaynak: İHA