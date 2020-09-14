Yunan medyası duyurdu: Batı Trakya'da ABD ile Yunanistan'dan ortak tatbikat
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Yunan medyası duyurdu: Batı Trakya'da ABD ile Yunanistan'dan ortak tatbikat

Yunan basını flaş gelişme olarak duyurduğu haberinde "ABD'ye ait Abrams tankları ile Yunan ordusuna ait Leopard tanklarının Batı Trakya'da İskeçe Kayalar'da ortak tatbikat yapacağını açıkladı.

Yunan medyası duyurdu: Batı Trakya'da ABD ile Yunanistan'dan ortak tatbikat
14.09.2020 12:19 | Son Güncelleme: 14.09.2020 12:19

Yunan basını flaş gelişme olarak duyurduğu haberinde "ABD'ye ait Abrams tankları ile Yunan ordusuna ait Leopard tanklarının Batı Trakya'da  İskeçe Kayalar'da ortak tatbikat yapacağını açıkladı. 

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan, Batı Trakya'da bu kez de ABD ile ortak tatbikat yapma kararı aldı. Yunanistan basının flaş gelişme olarak duyurduğu haberde, Yunanistan ile ABD'nin Batı Trakya'da Türklerin yoğun olduğu İskeçe Kayalar'da (Petrohori) bölgesinde 14-18 Eylül 2020 tarihleri arasında ortak tatbikat yapacağını açıklandı.

BATI TRAKYA'DA ABD İLE İLK TATBİKAT

Öte yandan, Batı Trakya'da ilk kez ABD ordusuna ait tankların Yunan ordusuna ile ortak tatbikat gerçekleştireceği de ifade edildi. Yunan medyasının haberine göre, ortak tatbikatı Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ile Avrupa kanadında görev yapan ABD'li üst düzey komutanların izleyeceği ifade edildi. Tatbikatı ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt ve Selanik Başkonsolosu'nun da takip edeceği kaydedildi. Tatbikatta ABD ordusuna ait M1A2 Abrams tankları ve Yunan ordusuna ait LEO2HEL ile LEO2A4 tankları hareket halinde sabit hedeflere yönelik atışlar gerçekleştireceği kaydedildi.


Kaynak: DHA

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