Yunan medyası 23 Haziran seçim sonuçlarını nasıl gördü?
23 Haziran'da resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 54'ünü alan ve rakibine 9 puanlık fark atan İmamoğlu'nun zaferi komşu ülke Yunanistan medyasında da geniş yer buldu. Ülkenin çok tirajlı gazetelerinden Ta Nea ise seçim sonuçlarını "Sultan'a tokat, İmamoğlu tekrar kazandı" manşetiyle duyurdu.
İstanbul'da 23 Haziran'da yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan Millet İttifakı adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun zaferi yabancı medyada da geniş yer buldu. Resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 54'ünü alan İmamoğlu'nun zaferi komşu ülke Yunanistan'da manşetlerde yer buldu.
Yunanistan devlet televizyonu ERT, ikinci kez yapılan seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun kesin şekilde kazandığını ve başarısını tekrarladığı yorumuna yer verdi. Kanal ayrıca İmamoğlu'nun Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi adayı olduğunu, milliyetçi İYİ Parti ile Kürtlerin siyasi kanadı HDP'nin birbirlerine düşman olmalarına rağmen Erdoğan'a karşı birleşerek CHP adayına destek verdiğini yazdı. Euronews.com'da Görüntüle
İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı: İstanbul Valiliği'ne tayin edilsin