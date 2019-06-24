Yunan medyası 23 Haziran seçim sonuçlarını nasıl gördü?

İstanbul'da 23 Haziran'da yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan Millet İttifakı adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun zaferi yabancı medyada da geniş yer buldu. Resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 54'ünü alan İmamoğlu'nun zaferi komşu ülke Yunanistan'da manşetlerde yer buldu.

Yunanistan devlet televizyonu ERT, ikinci kez yapılan seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun kesin şekilde kazandığını ve başarısını tekrarladığı yorumuna yer verdi. Kanal ayrıca İmamoğlu'nun Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi adayı olduğunu, milliyetçi İYİ Parti ile Kürtlerin siyasi kanadı HDP'nin birbirlerine düşman olmalarına rağmen Erdoğan'a karşı birleşerek CHP adayına destek verdiğini yazdı. Euronews.com'da Görüntüle