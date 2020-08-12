Yunan işletmeciler: Türk müşteriler iyi harcıyor, onları yeniden görmek istiyoruz
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Yunan işletmeciler: Türk müşteriler iyi harcıyor, onları yeniden görmek istiyoruz

değerlendirdi.KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ, ESNAFI ZOR DURUMA SOKTUYunan hükümeti tarafından alınan sağlık önlemleri çerçevesinde, sosyal mesafe kuralların uyulması açısından yapılan düzenlemeler sonucunda azaltılan masa sayısı ve kabul edilebilecek müşteri sayısının sınırlandırılması nedeniyle pek...

Yunan işletmeciler: Türk müşteriler iyi harcıyor, onları yeniden görmek istiyoruz
12.08.2020 11:33 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:01
değerlendirdi.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ, ESNAFI ZOR DURUMA SOKTU

Yunan hükümeti tarafından alınan sağlık önlemleri çerçevesinde, sosyal mesafe kuralların uyulması açısından yapılan düzenlemeler sonucunda azaltılan masa sayısı ve kabul edilebilecek müşteri sayısının sınırlandırılması nedeniyle pek çok restoran ve bar sahibinin iflasın eşiğinde olduğu belirtildi. Başkent Atina'nın önemli alışveriş caddelerinden biri olan Ermou'da caddelerin boş olduğu gözlemlenirken, turistler için eğlence yerleri olan meşhur tavernalar ise pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında yer aldı.

ADALAR HAYALET ŞEHRE DÖNDÜ

Sömbeki (Simi), Leros, Patmos, Sakız (Hios), Sisam (Samos) gibi havaalanları küçük olan adalar adeta hayatlet şehre dönerken, sahiller, tavernalar ve otellerin kapalı olması dikkat çekiyor.

KOTSİS: TÜRKLER İYİ HARCIYOR UMARIM SINIR AÇILIR ONLARI YENİDEN GÖRÜRÜZ

Türk turistlerin Yunanistan'da en çok tercih ettiği Dedeağaç'taki Yunan işletmecileri Türk turistlerin bölgenin en önemli gelir kaynakları olduğunun altını çizdi.  Yunanistan – Türkiye sınırına yaklaşık 45 kilometre uzaklığında bulunan şehir Dedeağaç'ta Türk turistlerin gözde mekanı arasında yeralan Agora adlı restoranın sahibi Vangelis Kotsis " Son ekonomik krizin başaramadığını bu pandemi başarmış durumda. Geçen yıla oranla ciromuzda yaklaşık yüzde 50'lik bir düşüş kaybı yaşıyoruz. Pandemi süresince kapalı kaldığımız günleri saymazsak tabi. Şu an çoğunlukla yerli turistler görüyoruz fakat ilerisi için maalesef durum hiç iç açıcı değil" diye konuştu. Türk turistlerin en önemli gelir kaynağı olduğuna dikkat çeken Kotsis "Geçen yıl çok sayıda Türk müşterilerim vardı. Türkler hem iyi harcıyor hem de bonkörler.Ancak maalesef pandemi yüzünden, ve tabi ki şu an sınırlar kapalı olduğundan dolay Türk turist göremedik. Türk müşterilerim gerçekten çok nazik ve iyi insanlar umarım bu pandemi süreci atlatılır, sınırlar açılır ve onları tekrar görebiliriz."

GOULİS: TÜRK TURİSTLERİN GELMEMESİ ŞEHİR EKONOMİSİNİ ETKİLEDİ

21 yıldır  taverna ve restoran işletmeciliği yapan Loukoulos adlı işletme sahibi Dimitris Goulis, ise pandemi nedeniyle zor günler geçirdiklerini ifade ederek, "Özellikle pandemi için alınan önlemler yüzünden geçen yıla göre çok kötü durumdayız. Masa sayısını yüzde elli oranında düşürmek zorunda kaldık. Bu bizim işimizi çok etkiliyor çünkü müşteri olsa bile bazen bu kısıtlamalar yüzünden oturtamıyoruz" diye konuştu. Dimitris, Türk turistlerin kendileri için önemli bir gelir kaynağı olduğunu ifade ederek, " Şu ana kadar hiç Türk müşteri görebilmiş değiliz. Bu bizim işimizi etkiledi. Çünkü biz yerli halkın da tercih ettiği bir mekanız fakat Türk turistlerin gelmemesi şehir ekonomisini ciddi oranda etkilenmiş durumda. Umarım en kısa zamanda Türk müşterilerimizi tekrar aramızda görebiliriz. Yoksa işimiz zor" dedi.

Kaynak: DHA

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