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Yunan'ı MİT korkusu sardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yunan'ı MİT korkusu sardı

Yunanistan'da son zamanlarda Milli İstihbarat Teşkilatını anlatan kitaplar yoğun ilgi görüyor.

Yunanistan'da son zamanlarda Milli İstihbarat Teşkilatını anlatan kitaplar yoğun ilgi görüyor.

Yunanistan'da MİT'i anlatan kitaplar yoğun ilgi görüyor. Selanik - Atina yolunda bir dinlenme tesisinin kitap satılan raflarında bu ilgi açıkça görülmekte. Kitap standında yer alan kitapların büyük çoğunluğunu MİT ile ilgili kitaplar olması dikkat çekmekte.

(Bayazit Cebeci/İHA)

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