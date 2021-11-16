Yunan'ı MİT korkusu sardı
Yunanistan'da son zamanlarda Milli İstihbarat Teşkilatını anlatan kitaplar yoğun ilgi görüyor.
Yunanistan'da son zamanlarda Milli İstihbarat Teşkilatını anlatan kitaplar yoğun ilgi görüyor.
Yunanistan'da MİT'i anlatan kitaplar yoğun ilgi görüyor. Selanik - Atina yolunda bir dinlenme tesisinin kitap satılan raflarında bu ilgi açıkça görülmekte. Kitap standında yer alan kitapların büyük çoğunluğunu MİT ile ilgili kitaplar olması dikkat çekmekte.
(Bayazit Cebeci/İHA)
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet