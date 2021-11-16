Yunan'ı MİT korkusu sardı

Yunanistan'da son zamanlarda Milli İstihbarat Teşkilatını anlatan kitaplar yoğun ilgi görüyor.

Yunanistan'da MİT'i anlatan kitaplar yoğun ilgi görüyor. Selanik - Atina yolunda bir dinlenme tesisinin kitap satılan raflarında bu ilgi açıkça görülmekte. Kitap standında yer alan kitapların büyük çoğunluğunu MİT ile ilgili kitaplar olması dikkat çekmekte.

(Bayazit Cebeci/İHA)

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