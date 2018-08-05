Yunan Hükümetinin Terörist Kaya'nın İadesini Durdurması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis'in Türkiye'de "aranan teröristler listesi"nde yer alan Turgut Kaya'nın iadesini reddetmesine tepki gösterdi.

Sözcü Aksoy, Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkartılan Turgut Kaya'nın Yunanistan Adalet Bakanı'nın kararıyla Türkiye'ye iadesinin reddedilmesi hakkında bir soruya verdiği cevabında, "İnterpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkartılan Turgut Kaya'nın, Yunanistan yargısının iade yönündeki kararına rağmen Yunanistan Adalet Bakanı'nın kararıyla ülkemize iadesinin reddedilmesi, Yunanistan siyasi erkinin ülkemize karşı gelenekselleşmiş reflekslerinin değişmediğini göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın Türkiye tarafından aranan suçlulara sığınma hakkı verdiğini hatırlatan Aksoy, "Geçmişte terör elebaşı Öcalan'ı himaye eden Yunanistan, günümüzde de ülkemiz tarafından aranan suçlulara sığınma imkanı tanımakta, iadelerine ilişkin yargı kararını dahi rahatlıkla görmezden gelebilmektedir. Yunanistan'ın iyi komşuluk ilişkilerine saygı göstermesini ve çağdaş hukuk normlarını benimsemesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, dün, Türkiye'de arananlar listesinde olan TKP/ML üyesi Turgut Kaya'nın iade edilmemesi yönünde karar vermişti.

İnterpol tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan ve şubat ayında Yunanistan'a girmeye çalışırken yakalanan, Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML) üyesi, 45 yaşındaki Kaya, sığınma talebinde bulunmuş ve 21 Temmuz'da Yunanistan İltica Dairesi tarafından kabul edilmişti.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi ise haziranda Kaya'nın Türkiye'ye iade edilmesi yönünde karar vermişti.