Yunan hükümetinin sığınmacı politikasına SYRİZA'dan tepki Açıklaması

06.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:56

Yunanistan'da Kiryakos Miçotakis başkanlığındaki hükümetin, sınırdaki sığınmacılara sert müdahalesine tepki gösteren ana muhalefet partisi Radikal sol İttifak (SYRİZA), ülkenin sığınmacılar değil yükselen aşırı sağ ve faşizmden kaynaklanan asimetrik tehdit altında olduğunu kaydetti.

SYRİZA'nın "Haklar Bölümü" tarafından hazırlanan ve partinin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, adalarda sığınmacılara ve uluslararası kurumlarla gönüllü sivil toplum kuruluşları (STK) çalışanlarına karşı geniş çapta "soykırım uygulandığı" iddia edildi.

Açıklamada, Avrupa'ya geçmek için sınıra gelen Suriyeli bir sığınmacının, Yunan tarafından açılan ateşle hayatını kaybettiği haberlerinin doğrulandığı belirtildi.

"Evros'ta ve adalarda ruh hastaları, tehlikeli yerli halk grupları ve yabancı Naziler parti düzenliyor. Yunan ve yabancı ülke vatandaşları tehlike altında." ifadelerine yer verilen açıklamada, Yunanistan'ın ve Yunan halkının gerçekten bir saldırıya maruz kaldığı, asimetrik tehdit altında bulunduğu ancak bu tehlikenin sığınmacılardan değil ülkede yükselen aşırı sağ ve faşizmden kaynaklandığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yardım depoları, otomobiller ve evler kundaklanıyor. Demokrasi, haklar ve bunları güvence altına alan kanunlar tahrip ediliyor. Adalet ortada yok. (Matteo) Salvini ve (Ludovic) Orban tarafından alkışlanan Miçotakis hükümeti, 'kristaller günleri ve gecelerini' teşvik ediyor. Maddi ve manevi sorumluları AB rejimi ve büyük güçler. Şimdi dayanışma barikatları kurulma zamanıdır. Faşizmin tehdit edici dalgalarına karşı dalgakıranlar inşa edilsin".

Irkçı milletvekili Lagos sınırına geldi

Yunan medyasındaki haberlere göre, AB'nin ırkçı Yunan milletvekili Yannis Lagos, dün akşam saatlerinde, Yunan polisinin Avrupa'ya geçmek için Türk-Yunan sınırına gelen sığınmacıları engellemeye yönelik operasyonlarına destek için Evros bölgesine geldi.

Lagos, polislerle konuştu ve bölgede sığınmacı avına çıkan asker kıyafetli "gönüllü" sivillerle fotoğraf çektirdi.

Evros ziyaretiyle ilgili Twitter'da paylaşımda bulunan Lagos, "Şimdi sınırlarımızdayım Akıncılarımızla (Akritaslar) birlikte. Vatanımızı işgalden koruyoruz Evros Deltası'nda." ifadelerini kullandı.

Yunan polisinin, Türk-Yunan kara sınırındaki operasyonlarına ülkenin çeşitli yerlerinden gelen aşırı sağcı gruplar da destek veriyor.

Polisin müsamahası altında hareket ederek bölgede sığınmacı avına çıkan bu gruplar, kendi yöntemleriyle yakaladıkları sığınmacıları güvenlik birimlerine teslim ediyor.

Kaynak: AA