Yunan Hükümeti Komisyon Kararına İtiraz Etti

Yunan hükümeti, 8 darbeci askerden 1'ine siyasi sığınma hakkı verilmesi konusunda komisyonda alınan karara itiraz etti.



Yunanistan Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada Yunan hükümeti darbeci askerler ile ilgili iltica talebi konusunda itiraz dilekçesi ile başvurdu. Yunan Başbakanlık Ofisinden, "Yunan hükümetinin 8 Türk subay konusunda her zamanki tutumu çerçevesinde, Yunan hükümeti 2. derecede iltica komisyonunda alınan karara itiraz etti ve gerekli dilekçeyi iletti" açıklaması yapıldı. - ATİNA