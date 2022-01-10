Yunan Hükümet Sözcüsü, Doğu Akdeniz Boru Hattı'nda pazarın belirleyici olacağını söyledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunan Hükümet Sözcüsü, Doğu Akdeniz Boru Hattı'nda pazarın belirleyici olacağını söyledi

Yunan Hükümet Sözcüsü, Doğu Akdeniz Boru Hattı'nda pazarın belirleyici olacağını söyledi
AA / Derya Gülnaz Özcan - Haberler | Güncel

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, Doğu Akdeniz Boru Hattı projesine ilişkin nihai kararda pazarın belirleyici olacağını vurguladı.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, Doğu Akdeniz Boru Hattı projesine ilişkin nihai kararda pazarın belirleyici olacağını vurguladı.

İkonomu, haftalık basın toplantısında, gazetecilerin, ABD'nin projeye ilgisinin azalmasının ardından, Doğu Akdeniz Boru Hattı için Yunanistan'ın strateji değişikliği olup olmadığına yönelik sorusunu yanıtladı.

Hükümetin, Doğu Akdeniz Boru Hattı ile teknolojik ve ekonomik açıdan daha çok sürdürülebilir olan alternatif enerji projelerini de desteklediğini söyleyen İkonomu, "Hangi çözümün teknik ve ekonomik açıdan daha uygulanabilir olduğuna karar veren hükümet değildir, buna piyasa karar verir." diye konuştu.

İkonomu, Yunanistan'ın bu projede üretici olmadığını, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz boru hattından bağımsız bir şekilde de önemli bir enerji kavşağı olabileceğini savundu.

Washington'ın Doğu Akdeniz Boru Hattı'na ilişkin çekinceleri

Yunan basınında yer alan haberlere göre, ABD, Yunanistan'a Doğu Akdeniz Boru Hattı'nın ekonomik açıdan sürdürülebilir olmadığını, projenin Türkiye ile bölgede gerginliğe neden olduğuna işaret etmişti. Atina'ya proje hakkındaki çekincelerini ileten Washington, Avrupa'nın enerji güvenliğine verdiği öneme dikkati çekerek, bölgede elektrik enerjisi temelli çevreci projeleri desteklediklerini ifade etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan bir başka haberde ise Bakanlıktan bir yetkilinin, her ne kadar bölgede Yunanistan, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve ABD arasında geliştirilen iş birliğine ABD tarafından verilen destek devam etse de ABD'nin, ilgisini bölgedeki elektrik enerjisi temelli alternatif projelere kaydırdığı ileri sürülmüştü.

Kazakistan'daki protestolarda 212 milyon dolarlık hasar tespit edildi (2)

Kazakistan'daki protestolarda 212 milyon dolarlık hasar tespit edildi (2)

 Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı! 3 gün sürecek

Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı! 3 gün sürecek

AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title