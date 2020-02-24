Yunan heyeti ile "Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı"nda mutabakat sağlandı
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Yunan heyeti ile "Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı"nda mutabakat sağlandı

Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında gerçekleştirilen üçüncü görüşmelerde "2020 Yılı Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı" üzerinde mutabakat sağlandı.

24.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:12
Yunan heyeti ile

Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında gerçekleştirilen üçüncü görüşmelerde "2020 Yılı Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı" üzerinde mutabakat sağlandı.


Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında Atina'da gerçekleştirilen üçüncü görüşmelerin 21 Şubat tarihinde tamamlandığını ve görüşmelerde '2020 Yılı Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı' üzerinde mutabakat sağlandığını açıkladı. Ayrıca iki ülke arasında deniz ve hava faaliyetleri konularında iş birliğinin geliştirilmesine ve emniyetin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Açıklamada, bakanlıklar arası görüşmelere Ankara'da devam edileceği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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